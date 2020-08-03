В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева Оперативному штабу при Кабмине, в Азербайджан прибыли шесть специалистов из Италии, действующих в области борьбы с коронавирусом.

«С целью поддержки мер по борьбе с пандемией коронавируса медперсонал гражданской обороны прибыл в Баку спецрейсом, организованным Финансовой гвардией. Команда состоит из шести высококвалифицированных врачей и медсестер, прибывших из областей Пиемонте, Тоскана, Валле-д-Аоста и приступившего с июня к сотрудничеству с Министерством здравоохранения Азербайджана на самом высоком уровне исследовательского центра мирового уровня в области инфекционных заболеваний Римского национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani», — сказал

заместитель чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Умберто Боери.

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы сообщил, что итальянские специалисты будут находиться в Азербайджане в течение двух недель.

«В ходе визита будут проведены обсуждения по поводу имеющихся у нас протоколов лечения и профилактики заболевания. Нам крайне интересны их мнения в связи с прогнозом по пандемии, а также прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Есть вероятность, что в осенние месяцы болезнь будет наблюдаться параллельно с другими респираторными заболеваниями», — сказал Рамин Байрамлы.

При этом он выразил уверенность в том, что поддержка итальянских специалистов и совместная деятельность с азербайджанскими врачами в этом направлении станет важным вкладом в дело борьбы с COVID-19.



Minval.az