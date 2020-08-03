Скончался бывший начальник Государственной миграционной службы, генерал-лейтенант Фирудин Набиев.
Ф.Набиев долгое время страдал от болезни. Он скончался сегодня в Турции, куда его отвезли для прохождения курса лечения, передает Репорт.
Скончался бывший начальник Государственной миграционной службы, генерал-лейтенант Фирудин Набиев.
Ф.Набиев долгое время страдал от болезни. Он скончался сегодня в Турции, куда его отвезли для прохождения курса лечения, передает Репорт.
Дата: 2020/08/03 22:55
Раздел: Азербайджан
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