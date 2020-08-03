Скончался бывший начальник Государственной миграционной службы, генерал-лейтенант Фирудин Набиев.

Ф.Набиев долгое время страдал от болезни. Он скончался сегодня в Турции, куда его отвезли для прохождения курса лечения, передает Репорт.

Minval.az