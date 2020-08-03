Эпидемиологи отмечают, что, если бы акций в связи с карабахским вопросом не было, сегодняшние цифры по количеству зараженных могли бы быть еще ниже. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в будущем граждане должны воздержаться от носящих массовый характер мероприятий.

«В результате совместных усилий мы добились снижения уровня заражения. Но это нас не устраивает. Есть более 200 случаев заражения в день. Причиной этому служат массовые мероприятия. Мы ожидали более низкий уровень инфицирования. Поэтому мы призываем вас в будущем воздержаться от этого», — отметил он.

Minval.az