Оперативный штаб в понедельник внес ясность в вопрос открытия школ в новом учебном году. По словам помощника президента Хикмета Гаджиева, такая задача уже поставлена перед Министерством образования.

Он отметил, что с участием специалистов сферы образования и медицины обсуждается открытие школ в новом учебном году.

«Они подготовят предложения и представят их для рассмотрения. Здесь учитывается и опыт других стран. Предложения будут рассмотрены в рамках международного сотрудничества с учетом выводов других стран», — сообщил он.

Minval.az