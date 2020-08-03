За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных, а также грузовых, ограничения на выезд- въезд в города и районы, где действует ужесточенный особый карантинный режим, и на перевозки пассажиров наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны (за исключением Нахчыванской Автономной республики) остаются в силе.

Решение об этом принял оперативный штаб при Кабинете Министров.

До 00:00 31 августа в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах будет применяться ужесточенный особый карантинный режим.

Minval.az