Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана в понедельник проводит брифинг в связи с объявленным сегодня смягчением карантинного режима в стране.
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана в понедельник проводит брифинг в связи с объявленным сегодня смягчением карантинного режима в стране.
Дата: 2020/08/03 17:00
Раздел: Азербайджан
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