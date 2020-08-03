С учетом динамики распространения вируса COVID-19 до 00:00 31 августа особый карантинный режим будет введен в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском и Сальянском районах.

Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабмине.

Будут действовать следующие ограничения:

-движение всего общественного транспорта в выходные дни:

С 00:00 8 августа до 06:00 10 августа

С 00:00 15 августа до 06:00 17 августа

С 00:00 22 августа до 06: 00 до 24 августа

С 00:00 29 августа до 06:00 31 августа

— деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

— обслуживание клиентов на местах на объектах общественного питания;

— деятельность музеев и выставочных залов;

— учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях (за исключением экзаменов, конкурсов, собеседований и приема обращений граждан, связанных с выдачей различных справок и документов)

— проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных, включая спортивные соревнования и игры на открытом воздухе;

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