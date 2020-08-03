С учетом динамики распространения вируса COVID-19 до 00:00 31 августа особый карантинный режим будет введен в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском и Сальянском районах.
Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабмине.
Будут действовать следующие ограничения:
-движение всего общественного транспорта в выходные дни:
С 00:00 8 августа до 06:00 10 августа
С 00:00 15 августа до 06:00 17 августа
С 00:00 22 августа до 06: 00 до 24 августа
С 00:00 29 августа до 06:00 31 августа
— деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;
— обслуживание клиентов на местах на объектах общественного питания;
— деятельность музеев и выставочных залов;
— учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях (за исключением экзаменов, конкурсов, собеседований и приема обращений граждан, связанных с выдачей различных справок и документов)
— проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных, включая спортивные соревнования и игры на открытом воздухе;