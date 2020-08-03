Армянская сторона создала поддельный «twitter» аккаунт на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что армянская сторона создала поддельный «twitter» аккаунт на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики: «Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и жаловаться на закрытие этого поддельного аккаунта https://twitter.com/Mod.

Сообщаем, что на официальный «twitter» аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики можно перейти по следующей ссылке: https://twitter.com/wwwmodgovaz».

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