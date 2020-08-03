В связи с организацией пассажироперевозок в период возможного смягчения режима карантина в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией Бакинское транспортное агентство второго августа провело с перевозчиками совещание в формате видеоконференции, в ходе которого были обсуждены вопросы организации пассажироперевозок, проделанные работы, недостатки и пути их решения.

Основное внимание было уделено наблюдающейся в пиковые часы по определенным маршрутам повышенной концентрации пассажиров. Было подчеркнуто, что несмотря на поручения в связи с правильным регулированием числа автобусов в период пандемии, некоторые перевозчики допустили безответственность. В целях экономической целесообразности они намеренно сократили число эксплуатируемых автобусов. В результате в частности, в автобусах, двигающихся едущих окрестных сел и поселков в направлении Центра транспортного обмена «Короглу» и круга «20 Января», наблюдалась повышенная плотность пассажиропотока.

Такого рода случаи наряду с тем, что вызывают неудобства для пассажиров, также наносит ущерб государственным мерам в сфере пассажироперевозок. Подчеркнув недопустимость таких случаев, перевозчикам было сделано очередное предупреждение и поручения в связи с устранением этой проблемы в короткие сроки.

С учетом потребности пассажиров для каждой маршрутной линии определено соответствующее число автобусов. Было отмечено, что в отношении перевозчика, который выпустит на линию меньше положенного числа автобусов, в соответствии с законодательством будут приняты самые жесткие меры. В случае выявления преднамеренного сокращения числа автобусов, либо других случаев, которые приводят к увеличению плотности пассажиропотока, это также будет расцениваться как нарушение требований режима карантина, и для расследования этих случаев Агентство обратится в правоохранительные органы.

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