Продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в общественном транспорте с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск доводят до сведения граждан, что важно использовать средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски.

При выявлении в ходе проверок лиц, покинувших места проживания без соответствующего разрешения, а также тех, кто не использует средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски, не соблюдает социальную дистанцию, в их отношении составляется штрафной протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

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