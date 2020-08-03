Селевые потоки на территории Гахского района Азербайджана привели к ряду последствий.

Как сообщает северо-западное бюро Report, не прекращавшиеся со вчерашнего вечера проливные дожди привеля к селям на реке Курмук на территории Гахского района.

Селевые потоки в некоторых местах смыли опорные стены на реке и унесли находящиеся на территории тяжелую технику и грузовой автомобиль марки «ЗИЛ». В результате обе машины пришли в непригодное состояние.

Селевые потоки прошлись над построенным в конце 17-го — начале 18-го веков мостом высотой 15 метров на реке Курмук.

Minval.az