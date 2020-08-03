Обнародован прогноз погоды на 4 августа.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 70-80%, днем 50-55%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 24-25 градусов тепла.

В некоторых в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-22, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Медико-метеорологический прогноз

4 августа в течение дня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az