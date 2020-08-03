Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило письмо протеста президенту UFC (Ultimate Fighting Championship) в связи с тем, что на соревновании UFC спортсменом армянского происхождения был поднят «флаг» непризнанного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в письме подчеркивается, что этот непризнанный режим — результат военной агрессии Армении, и до руководства UFC доводится однозначная позиция Азербайджана по данному вопросу.

В письме со ссылкой на правила UFC напоминается, что разрешено демонстрировать флаги только международно признанных государств, а также требуется, чтобы в отношении спортсмена армянского происхождения были приняты дисциплинарные меры за попытку политизировать соревнование, а также в целом меры в связи с тем, чтобы такие случаи в дальнейшем не повторялись.

Отметим, что UFC (Ultimate Fighting Championship) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам.

Ранее Minval.az сообщал, что Брансон нокаутировал Шахбазяна, показавшего тряпку «НКР» на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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