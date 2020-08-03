Компания SOCAR 2 августа отправила в Беларусь новую партию азербайджанской нефти.

«Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн вышел 2 августа из Супсы. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа», — сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Ранее сообщалось, что SOCAR планировала отправить данную партию 30-31 июля.

Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн — в апреле.

В июне SOCAR также поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы.

По данным «Белнефтехима», ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Minval.az