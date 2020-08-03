В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского районного отделения полиции, задержаны подозреваемые в культивации наркотиков и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, при уходе за коноплёй, которую они выращивали в лесу на территории села Ширванлы, были задержаны жители этого села – ранее судимый, склонный к криминалу Новруз Умарлы и его двоюродный брат Аяз Балакишиев. Однако, пытаясь уклониться от ответственности за совершенное преступление, Н.Умарлы открыл огонь по сотрудникам полиции из пистолета, который незаконно носил при себе. В результате профессионализма сотрудников Отдела уголовного розыска отделения, он был обезврежен и задержан. Пытавшийся скрыться А.Балакишиев очень скоро был задержан на территории села Ширванлы. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты принадлежащий Н.Умарлы пистолет Макарова, 2 магазина с 15 патронами, прибор ночного видения, маска, перчатки и 165 кустов конопли.

В ходе оперативных мероприятий был проведен осмотр мест проживания задержанных. Во дворе дома А.Балакишиева было обнаружено и изъято более 91 гр марихуаны в целлофановом пакете, а также ружье марки «ТОЗ» с обрезанным стволом и прикладом, в доме Н.Умарлы на территории села – около 37 гр марихуаны.

По факту в Огузском РОП возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az