Завершилась раздача по поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям праздничных паев и различного продовольствия по случаю праздника Гурбан.

Акция охватила более 100 тысяч малообеспеченных семей по республике.

Представители Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и министерства труда и социальной защиты населения, навестив малообеспеченные семьи, поздравили их с праздником. Семьям были переданы подготовленные и упакованные в специальных пунктах по разделке мяса для каждой семьи праздничные паи и различное продовольствие.

Отметим, что по поручению Мехрибан Алиевой и в предыдущие периоды в связи с различными праздниками, знаменательными днями осуществлялись проекты в поддержку уязвимых групп населения, тысяч малообеспеченных семей.

Эти акции направлены на оказание социальной поддержки лицам, нуждающимся в особой заботе, на то, чтобы вместе с ними отмечать различные праздники и знаменательные дни.

Minval.az