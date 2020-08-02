В ночь на 2 августа два представителя азербайджанской общины Канады подверглись в Торонто нападению со стороны группы лиц армянской общины.

Об этом говорится в сообщении Cети азербайджанцев Канады.

По сообщению, армяне напали на двух азербайджанцев и своими автомобилями повредили машины азербайджанцев. В результате инцидента наш соотечественник получил травму ноги, ему была оказана срочная медицинская помощь. Нападавшие были вооружены холодным оружием, пневматическим пистолетом и бейсбольными битами. Автомобилю азербайджанцев нанесены серьезные повреждения.

Полиция Торонто была вызвана на место преступления и в настоящее время расследует инцидент.

Сеть азербайджанцев Канады резко осуждает это событие и расценивает его как преступление, совершенное на почве ненависти, а также призывает членов общины не поддаваться на провокации. В случае возникновения подобных инцидентов в будущем рекомендуется обязательно обращаться в правоохранительные органы.

Эта провокация против членов азербайджанской общины вызывает особую озабоченность после военного нападения, совершенного Арменией против Азербайджана 12-14 июля. Эскалация напряженности посредством подобных действий в отношении проживающих за рубежом членов диаспоры недопустима и это однозначно осуждается.