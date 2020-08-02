Арбуз содержит полезные элементы: витамины группы А и В, кремний, железо, калий, цинк и магний, и к тому же полезен для женского здоровья. Об этом рассказал академик РАН и внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в состав арбуза входят аминокислоты, благодаря которым улучшается эластичность сосудов. Некоторые кислоты оказывают положительное влияние на женское репродуктивное здоровье.

Однако Тутельян отметил, что не стоит переедать, так как арбузы содержат много сахара, который окажет нагрузку на поджелудочную железу.

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