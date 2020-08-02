В Гарвардской медицинской школе и Кембриджском университете ученые обнаружили неожиданный положительный эффект виагры. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Newatlas.

Специалисты установили, что препарат для борьбы с эректильной дисфункцией, улучшает работу мозга.

Виагра является мощным ингибитором фермента PDE5, который позволяет организму эффективно бороться с поврежденными белками. Токсичные неправильно свернутые белки вызывают нейродегенеративные заболевания, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые экспериментально подтвердили эффективность виагры в борьбе со «сломанными» белками. Специалисты испытали действие препарата на рыбках данио, у которых генетически изменили механизм накопления белков.

При этом ученые подчеркивают, что виагра не является лекарством от Альцгеймера, но их открытие может помочь в поисках эффективного средства борьбы с подобными заболеваниями.

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