В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 286 человек, сообщает оперативный штаб.

«В тоже время выздоровели 639 человек», — подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 32 443, число вылечившихся – 27 113, скончались — 462.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,868 тыс. человек», — подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,727 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 738,963 тыс. тестов.

Minval.az