В среду, 5 августа, «Азербайджанские Авиалинии» выполнят специальный чартерный рейс по маршруту Баку-Москва-Баку.

Как говорится в сообщении авиакомпании, билеты на рейс Баку-Москва могут приобрести только лица, получившие разрешение на полет от посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

На рейс Москва-Баку помимо граждан Азербайджана, допускаются нижеуказанные в списке лица:

— Иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами;

— Иностранцы, член семьи которых (отец, мать, супруг/супруга, ребенок, брат/сестра) является гражданами Азербайджана;

— Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

— Иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане.

Авиабилеты можно приобрести у официальных агентов авиакомпании. Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана, представлен на сайте.

Со списком лабораторий в Баку, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться на сайте.

Тест на COVID-19 в Москве можно сдать в государственных и частных клиниках, а также лабораториях, при этом обязательным условием для допуска пассажира на рейс является справка о проведении ПЦР-тестирования. В частности, тест можно сдать в следующих клиниках:

— ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины» Министерства здравоохранения;

— ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения;

— ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологиии Роспотребнадзора»;

— ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Российской академии наук;

— ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» Российской академии наук;

— АО «Медицина»;

— ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»;

— ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» (НАКФФ);

— ООО «Лабораторно-диагностический центр»;

— ООО «Научно-медицинский центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб».

Во всех случаях данная справка должна быть получена в течение 48 часов до вылета рейса.

Согласно утвержденным правилам в период пандемии, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, или мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади на борту запрещены.

В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна.

Minval.az