Обнародованы погодные условия на территории страны на третье августа, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Третьего августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в некоторых местах дожди и грозы. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24 градусов тепла, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23 градусов тепла, днем 26-29 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 753 ртутного столба до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит днем 70-80, вечером 50-55 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивного ливневого характера, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью 13-16, днем 17-22 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу температура на фоне ветра Хазри будет близка к климатической норме, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az