Армянские СМИ в воскресенье опубликовали весьма примечательный материал, посвященный «армянским корням» главы МИД России Сергея Лаврова.

«Министр иностранных дел России – прямой потомок одной из ветвей рода Калантарянов, осевшей в свое время в Тбилиси. История семьи уходит корнями в Лорийскую область Армении. В XVIII-XIX веках Лори был тесно связан с Тифлисом множеством культурных и образовательных нитей», — пишет ереванский «Спутник», отмечая, что «многие молодые люди, получив образование в Тифлисе, больше не возвращались на родину».

«Так и случилось, что одна из ветвей рода Калантарянов обосновалась в Тифлисе, в то время как другая часть осталась жить и процветать в Лори. Лорийские Калантаряны — древний княжеский род. Родовое кладбище Калантарянов находится во дворе церкви 8 века в селе Ардви», — пишут авторы материала.

Духовный пастырь Одзуна — иерей Вртанес Багалян провел съемочную группу Sputnik во внутренний дворик. «Здесь находятся могилы Бежанянов и Калантарянов. Нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров происходит из рода Калантарянов», — важно рассказал он. Трое братьев, похороненных во двое церкви, – Мелик, Егор и Калантар Калантаряны, происходят из древнего княжеского рода и являются потомками лорийских меликов. Род известен своей благотворительной деятельностью: Калантаряны еще в эпоху Российской империи всячески помогали самым обездоленным жителям Лори, продолжил он.

Издание напоминает, что 17 февраля 2005 года, во время очередного визита в Армению, Лавров встретился со студентами Российско-Армянского университета в Ереване. Один из студентов спросил, не мешает ли ему армянское происхождение. Он ответил: «У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает».

Казалось бы, ничего необычного в этом материале нет, и об армянских корнях главы внешнеполитического ведомства России знают все. Однако публикация такого материала приобретает совершенно другой характер на фоне обострения российско-армянских отношений. «Бархатную революцию» в Армении связывают с именем Джорджа Сороса: чиновники в новой власти связаны с организациями, финансируемыми фондами скандального миллиардера. И подопечные Соросу власти Армении сегодня переживают кризис в отношениях с Москвой. В Кремле не доверяют «народному премьеру», а в Ереване обвиняют Россию в отсутствии поддержки в недавнем противостоянии с Азербайджаном, арестовывают «друзей российского народа», призывают к выходу из «путинских» организацией ЕАЭС и ОДКБ, русских называют «бесстыжими свиньями».

Президент Владимир Путин в одном из своих интервью в июле 2018 года (кстати, спустя два месяца после «бархатной революции» в Армении) называл Сороса тем «фигурантом», который «везде вмешивается». И неспроста к теме армяно-российского кризиса, в частности, деятельности Сороса в Ереване, периодически обращаются СМИ России. Только на этой неделе свои передовицы этой теме посвятили такие крупные российские СМИ, как «Лента.ру» и «Газета.ру».

Издания отмечали, что главные должности во власти при Пашиняне занимают именно выходцы из поддерживаемых Джорджом Соросом НКО, да и на улицы «за Пашиняна» выходило много тех, кто настроен именно прозападно. И «если же смотреть на ситуацию более глобально, то очевидная связка нынешнего руководства Армении с Фондом Сороса, России и ее национальным интересам ничего хорошего не сулит», подчеркивали авторы материалов.

И на этом фоне ереванские средства массовой информации публикуют материал, посвященный армянским корням главы российского МИДа. На Лаврова, заявление которого о карабахском урегулировании в апреле текущего года вызвало негативную реакцию в Армении, судя по всему, в Ереване все еще смотрят как на последнюю надежду в вопросе налаживания отношений с Москвой. Однако, судя по закулисной реакции Кремля, серии антиармянских публикаций в РосСМИ, Армению ждет разочарование и полное крушение надежд.

Minval.az