В столице Канады Торонто в воскресенье зафиксировано первое нападение на азербайджанцев в районе Норт-Йорк группой молодых людей, вооруженных дубинками, предположительно этнических армян, сообщает Minval.az.

На месте происшествия большое скопление полиции и азербайджанцев.

По словам очевидцев, семеро армян напали на двоих азербайджанцев.

«Армянский вандализм во всей красе. Пару часов назад группа армянских зверолюдей изуродовали машину нашего соотечественника. Очевидцы говорят, что у них были ножи и биты. У водителя царапины, раны на ногах. Полиция всё оцепила и ведёт расследование…», — сообщается в группе азербайджанцев в «Фейсбуке», проживающих в Канаде.

Напомним, 21 июля представители армянской радикальной партии «Дашнакцутюн» устроили беспорядки перед зданием Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, напали на представителей азербайджанской общины. Спустя несколько дней группа агрессивных армян жестоко избила азербайджанца в Брюсселе. Армянские радикалы осуществляли нападения на азербайджанцев также на территории России.

Minval.az