В канадском городе Калгари 31 июля был организован марш-митинг членов азербайджанской общины в поддержку независимого азербайджанского государства и нашей армии.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, акция, организованная культурным обществом Альберта-Азербайджан (ALACS), началась с возвышения нашего трехцветного национального флага перед административным зданием городского муниципалитета Калгари. Для того, чтобы флаг развевался в течение 24 часов, от мэрии было получено соответствующее разрешение.

Во второй половине дня от здания «Olimpik Plaza» был проведен марш к площади, на которой был возвышен государственный флаг Азербайджана. В соответствии с карантинными правилами, связанными с пандемией, к маршу присоединились 60 наших соотечественников. Во время марша-митинга развевались национальные флаги Азербайджана, Турции и Канады, демонстрировались плакаты, на которых были изображены погибшие во время провокации Армении шехиды, различные лозунги и информация. Во время акции прозвучал гимн Азербайджана, а также озвучивались лозунги «Карабах — это Азербайджан!», «Конец армянской агрессии!», «Да здравствует Азербайджан!», «Шехиды не умирают, Родина неделима».

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о наших военнослужащих, которые героически погибли в Товузе. В соответствии с правилами карантина наши соотечественники в течение дня приходили к зданию мэрии и фотографировались на фоне государственного флага Азербайджана, выражая солидарность с нашей страной.

Minval.az