Сегодня на главных улицах и проспектах столицы структурами ИВ города Баку с использованием 40 единиц спецтехники и при участии 2 000 работников коммунальных служб были проведены очередные — девятые по счету — усиленные дезинфекционные работы с применением специальных химических вещества пресс-служба ИВ.

Согласно данным, в общей сложности были продезинфицированы 548 улиц столицы.

«Если ранее в день дезинфицировалось в среднем 250 улиц, то эта цифра удвоилась благодаря усовершенствованию работ коммунальных услуг и участию сотрудников Министерства внутренних дел.

Следует отметить, что ни одна из крупных европейских стран не принимала такие масштабные меры систематически. Реализация этой работы в нашей стране стала возможной благодаря успешной экономической политике, проводимой президентом страны.

Дезинфекционные работы будут продолжены в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности наших жителей в Баку», — заявили в структуре.

Minval.az