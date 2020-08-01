Главное управлении полиции города Баку (ГУПГБ) заявило, что полностью и всесторонне изучило видеокадры под заголовком «Bakı bu axşam» ( Баку сегодня вечером), распространенные в социальных сетях.

Сообщается, что ночью 31 июля было выявлено нарушение требований особого карантинного режима администраторами и посетителями нескольких кафе и ресторанов, функционирующих в онлайн-режиме на проспекте Нефтяников в Насиминском районе. Группа лиц, совершивших покупки в этих объектах, развлекалась в парке напротив этих кафе и ресторанов с нарушением социальной дистанции и требований особого карантинного режима.

В связи с наличием на распространившихся кадрах фактов нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, Насиминским РУП были выявлены и привлечены к административной ответственности юридические и физические лица, совершившие эти административные проступки.

С учетом того, ГУПГБ требует от жителей столицы соблюдения правил, введенных в связи с карантинным режимом.

Minval.az