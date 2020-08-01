В настоящее время в отделениях реанимации азербайджанских больниц находятся 267 пациентов с COVID-19.

Об этом заявили в TƏBİB.

Число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет 64 человека.

Minval.az