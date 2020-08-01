В настоящее время в отделениях реанимации азербайджанских больниц находятся 267 пациентов с COVID-19.
Об этом заявили в TƏBİB.
Число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет 64 человека.
В настоящее время в отделениях реанимации азербайджанских больниц находятся 267 пациентов с COVID-19.
Об этом заявили в TƏBİB.
Число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет 64 человека.
Дата: 2020/08/01 20:46
Раздел: Азербайджан
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