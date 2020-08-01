«Обсуждение министром иностранных дел Армении З.Мнацаканяном попытки агрессора Армении перейти в атаку на международной азербайджано-армянской границе в ходе вчерашней встречи с «министром» сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана является очередной провокацией этой страны. Понятно, что проведение фиктивной «встречи» с сепаратистским режимом – это нечто иное, как самообман».

Об этом сообщила руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Что же касается снижения напряженности и соблюдения режима прекращения огня, Абдуллаева сказала, что режим прекращения огня не означает урегулирование конфликта, цель прекращения огня – устранить главные последствия конфликта, и в первую очередь, как этого требует и международное сообщество, создать почву для начала всесторонних переговоров по существу с целью вывода войск с оккупированных территорий.

«Механизмы прекращения огня должны рассматриваться как технический вопрос в рамках вывода армянских войск с азербайджанских земель. Если Армения действительно хочет добиться мира, то нужно положить конец факту армянской оккупации, являющемуся причиной нарушения режима прекращения огня и незаконному присутствию вооруженных сил Армении на азербайджанских землях», — отметила Л.Абдуллаева.

Minval.az