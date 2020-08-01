В Нахчыване проводятся совместные азербайджано-турецкие широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой.

В соответствии со сценарием учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии и силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных сил Турецкой Республики были приведены в полную боеготовность и по сигналу тревоги выведены в район учений.

Из командных пунктов осуществляется непрерывное управление войсками посредством систем управления, соединения и части действуют в соответствии с планом боевой подготовки.

В учениях задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, осуществляются учебно-тренировочные полеты с трудными воздушными маневрами.

Minval.az