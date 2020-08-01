Сегодня выдающемуся азербайджанскому киноведу, кинорежиссёру, сценаристу Аязу Салаеву исполнилось 60 лет. И в свой день рождения он записал и опубликовал эмоциональное обращение, адресованное армянскому народу, предложив взвесить все плюсы и минусы оккупации азербайджанских территорий, сообщает Minval.az.

Приобретя никем не признанный кусок ткани, вы потеряли весь Азербайджан, говорит режиссер. Советская власть, обращается он, все равно бы пала, ее режим все равно бы кончился, и армяне очень хорошо бы жили в Азербайджане.

«Вы бы зарабатывали хорошие деньги, занимаясь бизнесом, и кормили бы на эти деньги Армению. Помните, во время первого нефтяного бума был нефтепромышленник-армянин Манташев, который был намного богаче многих азербайджанских нефтепромышленников, хотя ничего путного в Баку так и не построил? Так вот, не будет больше никаких Манташевых. А еще вы потеряли репутацию, к вам теперь везде настороженное отношение, где есть армянская диаспора, за вами пристально наблюдают. Вместо того, чтобы войти в новейшую историю под грифом народа, который творит, вы предпочли войти как народ, который ведомый всеми, народ, которым все пользуются в своих интересах, и это всем хорошо известно. Теперь вы будете жить с этой призрачной идеей признания Карабаха, и эта призрачная идея из поколения в поколение будет отнимать ваши душевные силы, ваши творческие силы, Я видел в интернете ролик с улицами Еревана, разрисованными азербайджанскими флагами, которые прохожие должны были топтать ногами. Ну, что сказать… Это — признак духовной деградации, той самой, которая больше никогда не позволит, чтобы из вашей среды вышли Грант Матевосян, Арам Хачатурян, Сергей Параджанов. Вы сами загнали себя в тупик и делаете хорошую мину при плохой игре», — отметил Салаев.

Minval.az