Посольство Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германии распространило пресс-релиз, в котором осуждаются атаки Армении на территорию Азербайджана и провокации Армении в зарубежных странах.

Как отмечается в пресс-релизе, 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении с применением тяжелой артиллерии атаковали позиции азербайджанской армии в Товузском районе на северо-западе Азербайджана. Отмечается, что обстрел Арменией позиций и населенных пунктов Азербайджана и военные операции, предпринятые с целью захвата позиций на территории Азербайджана являются военной агрессией и нарушением норм и принципов международного права.

«Мы, как это было отмечено в обращении первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, призываем всех азербайджанцев, проживающих в Германии, не поддаваться на провокации и продолжать борьбу за справедливость исключительно в рамках закона!», — говорится в сообщении посольства, иформирует АПА.

Minval.az