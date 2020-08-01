Обнародован прогноз погоды на 2 августа.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер, вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

В некоторых в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть западный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 14-17, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az