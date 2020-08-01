В результате мер внутреннего контроля по аппаратным и структурным подразделениям Министерства труда и социальной защиты населения в январе-июне этого года были применены дисциплинарные меры в отношении 319 сотрудников, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что за этот период по 18 структурам Министерства были проведены аудиторские проверки.

По результатам аудиторских проверок за последние 6 месяцев материалы по 27 случаям были представлены в Генпрокуратуру для проведения соответствующих расследований и дачи правовой оценки.

Minval.az