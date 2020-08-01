«Работы по благоустройству вокруг озера в Ясамале проводили не мы, а Исполнительная власть. Еще раз заявляю, что в Ясамальском районе Баку, недалеко от известных как «Три короны» зданий, вокруг озера никакие строительные работы не ведутся», сказал директор компании «Lake Residence», которой принадлежит территория, Чингиз Магеррамов.

Ч.Магеррамов отметил, что в последнее время об этой территории распространяется не соответствующая действительности информация

«Мы не проводили никакие строительные работы на этой территории. У нас даже нет такого намерения. Исполнительная власть Ясамальского района провела работы по благоустройству на территории, несколько дней вывозила оттуда бытовые отходы».

Руководитель компании подчеркнул, что распространившиеся в СМИ фотографии территории старые: «Мы провели расследование в связи с этим. Какие-то заинтересованные лица предоставляя ложную информацию как государственным структурам, так и СМИ, отметили, что якобы на территории предпринимателем ведется строительство. Хотя о строительстве не может быть и речи. Еще раз просим СМИ не верить ложной информации, не распространять старые фотографии», приводит его слова АПА.

Minval.az