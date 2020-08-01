31 июля около 12 часов поступила информация о гибели Низами Ганбаева 1959 года рождения и Джахангира Зейналова 1970 года рождения в результате пожара, произошедшего в селе Сядан Сиязанского района.

В прокуратуре Сиязанского района сообщили, на месте происшествия был проведен осмотр с участием сотрудников прокуратуры, полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, эксперта Центра судебной экспертизы Министерства юстиции и понятых.

По данному факту прокуратурой Сиязанского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) Уголовного кодекса.

По делу назначены судебно-медицинская, судебно-пожарная экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

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