Сегодня на главных улицах и проспектах столицы структурами ИВ города Баку с использованием 40 единиц спецтехники и при участии 2 000 работников коммунальных служб проводятся очередные — девятые по счету — усиленные дезинфекционные работы с применением специальных химических веществ.

Учитывая определенную токсичность этих веществ, жители столицы были заранее предупреждены через СМИ о том, что сегодня желательно не выходить из дома без крайней необходимости.

Личный состав министерства внутренних дел принимает активное участие в дезинфекционных работах, к которым также привлечены 20 автомобилей специального назначения министерства.

В свою очередь сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку, согласно специальному графику, продолжают медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, во дворах и на улицах, находящихся здесь спортивных и других сооружениях, площадках для контейнеров для бытовых отходов, сообщает Тренд.

Minval.az