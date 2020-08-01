1 августа – День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Эта знаменательная дата учреждена на основании указа общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года.

Выбор даты был неслучайным, так как именно 1 августа 1990 года была создана Комиссия по алфавиту Азербайджана.

В 90-е годы XX века в ходе проведения реформы алфавита в нашей стране выдающийся ученый-языковед, автор современного азербайджанского алфавита, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, академик Афад Гурбанов был первым ученым, обосновавшим научными фактами необходимость перехода на новый независимый алфавит с латинской графикой.

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