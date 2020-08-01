Компания Amazon потратит больше 10 млрд долларов США на спутниковый интернет под названием Kuiper, заявил телеканалу CNBC старший вице-президент компании Дэйв Лимп (Dave Limp).

По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит», — сказал Лимп.

Федеральное агентство по связи США (FCC) одобрило проект спутникового интернета. Amazon запустит на орбиту 3236 спутников. Развертывание пройдет в пять этапов, обслуживание начнется, когда в космос выведут 578 спутников.

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