В связи с продлением особого карантинного режима введено ограничение на работу общественного транспорта.

Cогласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах, где введен ужесточенный карантинный режим, по выходным дням приостанавливается работа общественного транспорта.

В связи с этим, сегодня с 00:00 до 06:00 3 августа в указанных территориях общественный транспорт не будет работать, передает АПА.

Ранее на территориях с ужесточенным особым карантинным режимом общественный транспорт не работал с 00:00 4 июля до 06:00 6 июля, с 00:00 11 июля до 06:00 13 июля, с 00:00 18 июля до 06:00 20 июля и с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля.

Отметим, что в связи с особым карантинным режимом работа Бакинского метро также приостановлена.

Minval.az