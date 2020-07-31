«Мы думаем, что возобновление поездок из Баку в районы приведет к росту инфицирования коронавирусом».

Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, передает АПА.

По её словам, об этом свидетельствует и статистика: «Решения принимаются на основании цифр. Эти решения принимаются для того, чтобы уменьшить инфицирование, смертность. Во всяком случае, людям, которые принимают эти решения, тоже хотелось бы насладиться этим прекрасным воздухом. Я призываю людей соблюдать принятые решения. Тем самым в зимние месяцы мы можем добиться снижения инфицирования».

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