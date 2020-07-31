«Вопросы в связи с открытием пляжей и возобновлением поездок в районе сегодня находятся на стадии обсуждения».

Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что обсуждаются вопросы открытия пляжей, важность соблюдения правил, дистанция между людьми на пляжах.

«Как только решение будет принято, Оперативный штаб проинформирует об этом общественность», — сказала она.

Minval.az