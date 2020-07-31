«В Азербайджане вспышка коронавируса началась в мае, а за последние две недели ситуация стабилизировалась».

Об этом заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Давид Новилло Ортиз, передает АПА.

Он отметил, что за последние две недели число новых случаев заражения сократилось на 27 %:

«В ходе нашего визита мы провели около 50 встреч с руководством Оперативного штаба, государственными чиновниками, работниками здравоохранения. Целью нашего визита был анализ текущей ситуации. Мы благодарим за информацию, предоставленную нам соответствующими лицами. Во время миссии мы обнаружили, что достаточно финансовых и человеческих ресурсов было выделено для борьбы с пандемией. ВОЗ по-прежнему будет продолжать оказывать техническую поддержку».

Minval.az