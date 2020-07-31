«Сегодня утром мы провели встречу в Кабинете министров».

Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, передает АПА.

Она отметила, что на встрече были даны определенные рекомендации правительству по борьбе с коронавирусом: «Отчет миссии будет готов через несколько недель. Данный документ будет содержать подробное описание оценки, информацию и рекомендации ВОЗ в связи с оказанием дополнительной помощи в нужный момент».

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