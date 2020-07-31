Милли Меджлис Азербайджана проведет 5 августа внеочередное заседание.

«В повестку включены такие вопросы, как изменения в госбюджет Азербайджана на 2020 год, бюджеты ГФСЗ, Фонда страхования от безработицы, а также поправки в законы «О занятости» и «О страховании от безработицы» и Кодекс об административных правонарушениях», — сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

В Меджлисе отметили, что в рамках изменений планируется сократить базовую цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель.

В настоящее время цена на нефть в госбюджете Азербайджана определена в размере $55 за баррель.

Minval.az