Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей в Балакянском районе и удовлетворению потребностей населения района в питьевой воде.

Как сообщает АПА, с целью проектировки и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей в Балакянском районе и удовлетворения потребностей в питьевой воде 10 населенных пунктов района с населением 49945 человек из госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделено 700 тысяч манатов.

Minval.az