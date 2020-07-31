«Приведение в повышенную боеготовность вооруженных сил Армении, подчиняющихся центру, а также воинских частей первого эшелона и их внезапная проверка обусловлены страхом, порожденным у руководства Армении совместными азербайджано-турецкими учениями, проводимыми в нашей стране».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что личный состав азербайджанской армии, руководствуясь словами ««Армянский народ должен наконец понять, что если он хочет жить в нормальной стране, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли … Азербайджан восстановит свою территориальную целостность!», произнесенными вчера в Балакяне Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, на ежедневных тренировках и учениях постоянно повышает свой профессионализм и боеспособность для выполнения этой священной задачи.

«Боеспособность и военный потенциал нашей армии являются главнейшим показателем, который обеспечит наше превосходство над врагом на поле боя. Если армянская сторона вновь прибегнет к провокациям для достижения своих грязных намерений, то получит достойный ответ от азербайджанской армии», — сообщили в министерстве.

Minval.az