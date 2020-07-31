По поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с Гурбан байрамы малообеспеченным семьям доставляются праздничные продуктовые паи.

Как передает AЗЕРТАДЖ, праздничные паи будут доставлены более 100 тыс. малообеспеченных семей по всей республике. Забой жертвенных животных производился в специально отведенных для этого местах, мясо упаковано отдельно для каждой семьи.

Представители Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Министерства труда и социальной защиты населения посещают малообеспеченные семьи, доставляют праздничные паи, передают пожелания здоровья и благополучия. Отмечается, что праздник Гурбан является символом духовного единства, солидарности, гуманизма и милосердия.

Minval.az