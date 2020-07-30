Гурбан байрамы считается одним из самых священных праздников исламского мира. Отмечается праздник на 10-й день 12-го месяца по мусульманскому лунному календарю Зуль-хиджа. Жертвенными животными могут быть бараны, коровы и верблюды.

Считающийся самым священным праздником в Исламе Гурбан байрамы торжественно отмечается во всех мусульманских странах. Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.

Minval.az