Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Федеративной Республики Германии в Азербайджанской Республике Вольфганга Манига.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и Германией в ряде сфер, в том числе в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Министр проинформировал посла об оккупационной политике Армении, последней военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе двух стран, а также о нынешней ситуации в регионе. Он отметил, что противоречивые заявления и действия руководства Армении, а также последняя заранее спланированная провокация – это удар по переговорам по урегулированию конфликта. Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает переговоры, направленные на достижение результата, никогда не смирится с оккупацией своих земель и переговоры должны служить именно устранению последствий оккупации.

Посол В.Маниг выразил признательность за искренний прием, передал поздравительное письмо министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, адресованное Дж.Байрамову. Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами в различных сферах будет успешно развиваться.

Minval.az